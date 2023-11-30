توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة

أكد الصندوق العقاري أنه يتم رهن العقار للجهة الممولة للمستفيد، وفي حال الانتهاء من جميع الأقساط، يتم فك الرهن، علمًا بأنه في حال تم توقيع عقد بنظام الإجارة فإن البيت يكون باسم الجهة الممولة، أما عقد المرابحة يكون المنزل باسم المستفيد ومرهون للبنك وبمعدل فائدة ثابتة.

خدمات الصندوق العقاري

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.