Icon

الأهلي يزور شباك أبها 5 مرات في الشوط الأول Icon توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة Icon ميتروفيتش يحلم بمواصلة هز الشباك Icon الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة Icon عطل يضرب منصة x Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ56 عالميًّا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي Icon 20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حال الانتهاء من جميع الأقساط يتم فك الرهن

توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الصندوق العقاري أنه يتم رهن العقار للجهة الممولة للمستفيد، وفي حال الانتهاء من جميع الأقساط، يتم فك الرهن، علمًا بأنه في حال تم توقيع عقد بنظام الإجارة فإن البيت يكون باسم الجهة الممولة، أما عقد المرابحة يكون المنزل باسم المستفيد ومرهون للبنك وبمعدل فائدة ثابتة.

خدمات الصندوق العقاري

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

قد يهمّك أيضاً
بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة

بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة

الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات

الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات

صمم دعمك

‏‎وأطلق صندوق التنمية العقارية في وقت سابق خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، وأتاح البرنامج مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار