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أكد أن الحد المانع يختلف من أسرة لأخرى

توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة الخاصة بصرف الدعم، من دفعة شهر أكتوبر المنصرم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن يتم تطبيق الحد المانع من وهل سيتم من الشهر المقبل؟

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تطبيق المحددات الجديدة

وأوضح برنامج حساب المواطن، بقوله: “تم تطبيق المحددات اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر ، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.

وتابع حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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