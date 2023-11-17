توضيح من مساند بشأن استقدام العمالة من تايلاند منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024 فيوري وأوسيك وجهًا لوجه على لقب الوزن الثقيل بلا منازع وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات فوز الإمارات وتعادل الأردن وخسارة صادمة للكويت بالتصفيات 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة بفروع NOMAC في 5 مدن
أوضح برنامج مساند مبلغ استقدام العامل المنزلي من تايلاند، مشيرًا إلى أن الحد الأعلى لسعر دولة تايلاند 10,000 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
كما أكد البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.