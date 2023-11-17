توضيح من مساند بشأن استقدام العمالة من تايلاند

أوضح برنامج مساند مبلغ استقدام العامل المنزلي من تايلاند، مشيرًا إلى أن الحد الأعلى لسعر دولة تايلاند 10,000 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

كما أكد البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.