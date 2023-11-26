توضيح من مساند بشأن ضوابط إصدار التأشيرة البديلة

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أكد برنامج مساند أنه يسُمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل/ة خروجًا نهائيًّا خلال 90 يومًا مدة لا تتجاوز 3 أشهر، من دخول العامل لأول مرة على أن تكون المهنة من إحدى المهن التالية: (عاملة منزلية- عامل منزلي- سائق خاص).
جاء ذلك ردًّا من مساند عبر حسابه بمنصة إكس على استفسار مواطن قال فيه: هل لو سويت خروج نهائي للعامل أقدر أقدم على عامل بديل قبل خروج العامل الحالي؟
وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.