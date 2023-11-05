توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس عن الإجراء المطلوب في حال عدم تأكيد موعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتلقى مركز قياس سؤالًا من إحدى المستفيدات قالت فيه: “مسجلة باختبار الرخصة من يوم ٤/٦ وللحين انتظار” فما العمل؟

رد هيئة تقويم التعليم والتدريب

ورد المركز بالقول: “في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة”.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وأتاح موقع قياس التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لمن هم على رأس العمل من الرجال، اعتبارًا من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023م، فيما أتاح التقديم لجميع المتقدمين من الرجال، يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

أما تقديم النساء على رأس العمل فسيتاح من يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م فيما أتيح التقديم لجميع المتقدمات اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م ويستمر التسجيل حتى 2024/1/24م.

ويتم التسجيل عبر موقع قياس على الإنترنت باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة أنا لست برنامج روبوت ثم تسجيل الدخول.