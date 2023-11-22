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توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم
المواطن - فريق التحرير

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ردت المؤسسة العامة للتأمينات، على استفسارات بشأن تفاصيل الأجر الخاضع للحسم للمشتركين في نظام التأمينات.

وتفاعلت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، مع سؤال مستفيد قال فيه: “كم نسبة حسم التأمينات الاجتماعية للموظف الحكومي المتعاقد معه على سلم الموظفين العام؟”.

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الأجر الخاضع للحسم

وأجابت التأمينات، بقولها: “الأجر الخاضع للحسم هو (الأجر الاساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات) ونسبة الاشتراك للمشترك السعودي هي 21.5٪ .

وأضافت التأمينات: “يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات، ونسبة الاشتراك للمشترك غير السعودي هي 2% فقط”.

موعد صرف المعاشات

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة “إكس”: يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي، وإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد”.

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