50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن تحديثات في جوجل ميتس 4 نصائح لتجنب الإصابة بحصوات الكلى أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025 رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة
ردت المؤسسة العامة للتأمينات، على استفسارات بشأن تفاصيل الأجر الخاضع للحسم للمشتركين في نظام التأمينات.
وتفاعلت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، مع سؤال مستفيد قال فيه: “كم نسبة حسم التأمينات الاجتماعية للموظف الحكومي المتعاقد معه على سلم الموظفين العام؟”.
وأجابت التأمينات، بقولها: “الأجر الخاضع للحسم هو (الأجر الاساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات) ونسبة الاشتراك للمشترك السعودي هي 21.5٪ .
وأضافت التأمينات: “يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات، ونسبة الاشتراك للمشترك غير السعودي هي 2% فقط”.
وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة “إكس”: يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي، وإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد”.