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تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل

توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بـ الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن إلى أن المنصة عبر الرابط التالي: هنا علمًا أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، التي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

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الضمان الاجتماعي

ضوابط الضمان الاجتماعي

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة المقبلة الأول من نوفمبر 2023.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.

ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.

تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

الضمان الاجتماعي

الاطلاع على نتيجة الاعتراض

ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية من خلال ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • الانتقال إلى البرامج.
  • اختر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • الدخول إلى الاعتراضات.
  • الضغط على رمز العين للاطلاع على النتيجة.

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