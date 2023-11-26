توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بـ الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن إلى أن المنصة عبر الرابط التالي: هنا علمًا أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، التي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

ضوابط الضمان الاجتماعي