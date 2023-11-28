زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية 200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد 3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية لقطات من افتتاح فيصل بن بندر دورة الألعاب السعودية 2023 مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط الشرطة الأمريكية تحذر الآباء من ميزة جديدة في آيفون ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس
أكد المختص بقضايا المستهلك فيصل العبدالكريم، أن نظام حماية المستهلك الجديد من المتوقع أن يغطي مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية.
وتابع العبدالكريم، خلال مداخلة لقناة العربية، أن النظام الجديد يأتي وفق أنظمة المستهلك الموجودة لدى الأمم المتحدة، وتم دراسة الكثير من التجارب الدولية الناجحة.
ولفت إلى أن التجارب بهذا الشأن في المملكة رائعة، مؤكدًا أن وجود ذلك النظام لتكون الأمور أكثر وضوحًا، ويأتي أخذ رأي المعنيين استئناسًا بخبراتهم، مشيرًا إلى أن ذلك نهج لدى الجهات.
واستكمل العبدالكريم، أن لدينا مشاكل كثيرة تتعلق بخدمات ما بعد البيع ومشاكل لدى وكالات السيارات والفجوة بين الأسعار المعروضة لدى الوكالة والأخرى الموجودة لدى الموزعين، مما يوضح أهمية رأي جميع الأطراف ذات العلاقة.