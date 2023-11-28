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مع ظهور نظام حماية المستهلك الجديد للنور

توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المختص بقضايا المستهلك فيصل العبدالكريم، أن نظام حماية المستهلك الجديد من المتوقع أن يغطي مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية.

تجارب ناجحة

وتابع العبدالكريم، خلال مداخلة لقناة العربية، أن النظام الجديد يأتي وفق أنظمة المستهلك الموجودة لدى الأمم المتحدة، وتم دراسة الكثير من التجارب الدولية الناجحة.

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ولفت إلى أن التجارب بهذا الشأن في المملكة رائعة، مؤكدًا أن وجود ذلك النظام لتكون الأمور أكثر وضوحًا، ويأتي أخذ رأي المعنيين استئناسًا بخبراتهم، مشيرًا إلى أن ذلك نهج لدى الجهات.

مشاكل كثيرة

واستكمل العبدالكريم، أن لدينا مشاكل كثيرة تتعلق بخدمات ما بعد البيع ومشاكل لدى وكالات السيارات والفجوة بين الأسعار المعروضة لدى الوكالة والأخرى الموجودة لدى الموزعين، مما يوضح أهمية رأي جميع الأطراف ذات العلاقة.

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