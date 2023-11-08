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عودة المد الرطوبي الخميس والجمعة

توقعات بتحسن فرص الأمطار بالجنوبية ومكة المكرمة لمدة يومين

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
توقعات بتحسن فرص الأمطار بالجنوبية ومكة المكرمة لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، أن تتحسن فرص الأمطار على معظم المناطق الجنوبية وكذلك منطقة مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وقال الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس: غدًا بإذن الله تعالى سنرى عودة المد الرطوبي، وستعود التكونات الرعدية داخل البحر الأحمر وعلى طول السواحل.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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