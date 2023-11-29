توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين

توقع خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، تحسن فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس، بحدوث حالة من العصف الرعدي يومي السبت والأحد المقبلين.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.