Icon

3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج Icon ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء Icon الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر Icon أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد Icon توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين Icon 5 غيابات لـ الهلال ضد النصر Icon أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات Icon جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا Icon 5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحسن فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة

توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، تحسن فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس، بحدوث حالة من العصف الرعدي يومي السبت والأحد المقبلين.

قد يهمّك أيضاً
هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول

هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم