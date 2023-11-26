توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الوظائف التعليمية الشاغرة في شهر رمضان القادم بناء على الآلية التي أقرتها وزارة التعليم في الإعلان الأخير عن الوظائف.

موعد الوظائف التعليمية

وبحسب قرار وزير التعليم يوسف البنيان الصادر في شهر رمضان الماضي، فإن الإعلان عن الوظائف التعليمية الجديدة يكون قبل 5 أشهر من موعد بدء العام الدراسي والإعلان عن أسماء المقبولين وإشعارهم قبل 3 أشهر من موعد بداية الدراسة الفعلية للعام.

وتضمن القرار استثناء العام الدراسي الحالي 1445 هـ من تطبيق هذه القواعد على أن يتم التطبيق بداية من العام الدراسي 1446 هـ وبناء عليه سيكون إعلان الوظائف في شهر رمضان القادم إن شاء الله.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة اليوم في بداية الفصل الدراسي الثاني والذي سيشهد أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/ 06/ 1445هـ الموافق 17/ 12/ 2023م، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ الموافق 04/ 01/ 2024م، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 12-8-1445هـ.

الفصل الدراسي الثالث

وبحسب التقويم الدراسي ستكون بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 22-8-1445، وسيشهد هذا الفصل إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 18-9-1445هـ وستكون عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 6-10-1445هـ على أن تكون نهاية الفصل الثالث يوم 4-12-1445هـ.