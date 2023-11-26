Icon

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال Icon ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي Icon لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين Icon التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن Icon الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً Icon موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة Icon ضبط مواطن بحوزته 8473 قرصًا من الإمفيتامين المخدر Icon توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم Icon 5 أرقام مميزة لـ الهلال بدوري روشن Icon القوافل الإغاثية السعودية تدخل معبر رفح في طريقها لغزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الوظائف التعليمية الشاغرة في شهر رمضان القادم بناء على الآلية التي أقرتها وزارة التعليم في الإعلان الأخير عن الوظائف.

موعد الوظائف التعليمية

وبحسب قرار وزير التعليم يوسف البنيان الصادر في شهر رمضان الماضي، فإن الإعلان عن الوظائف التعليمية الجديدة يكون قبل 5 أشهر من موعد بدء العام الدراسي والإعلان عن أسماء المقبولين وإشعارهم قبل 3 أشهر من موعد بداية الدراسة الفعلية للعام.

قد يهمّك أيضاً
دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة

دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة

متعة بصرية في السيرك ضمن العروض الأرجنتينية بالرياض

متعة بصرية في السيرك ضمن العروض الأرجنتينية بالرياض

وتضمن القرار استثناء العام الدراسي الحالي 1445 هـ من تطبيق هذه القواعد على أن يتم التطبيق بداية من العام الدراسي 1446 هـ وبناء عليه سيكون إعلان الوظائف في شهر رمضان القادم إن شاء الله.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة اليوم في بداية الفصل الدراسي الثاني والذي سيشهد أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/ 06/ 1445هـ الموافق 17/ 12/ 2023م، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ الموافق 04/ 01/ 2024م، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 12-8-1445هـ.

الفصل الدراسي الثالث

وبحسب التقويم الدراسي ستكون بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 22-8-1445، وسيشهد هذا الفصل إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 18-9-1445هـ وستكون عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 6-10-1445هـ على أن تكون نهاية الفصل الثالث يوم 4-12-1445هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم