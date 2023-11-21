توقع استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.

تراجع درجات الحرارة

وتوقع الحصيني انخفاض درجة الحرارة على معظم المناطق بواقع من درجتين إلى ثلاث درجات، مع استمرار فرصة الأمطار اليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى ضمن حالة وسم ١٤٤٥هـ على أجزاء متفرقة من محافظات الرياض والمناطق الغربية والجنوبية وأجزاء مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية تمتد إلى الإمارات واليمن والبحرين وقطر بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.