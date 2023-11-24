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مع مباشرة الهيئة تنظيم القطاع

توقع باستمرار انخفاض أسعار تأمين السيارات

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
توقع باستمرار انخفاض أسعار تأمين السيارات
المواطن - فريق التحرير

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توقع مستشار وخبير التأمين سليمان بن معيوف، استمرار انخفاض أسعار تأمين السيارات، خاصة مع مباشرة هيئة التأمين لأعمالها في تنظيم القطاع.

خبرة وكفاءة

وقال في مداخلة مع قناة السعودية: إن مرحلة مباشرة الهيئة لأعمالها تعد تاريخية، وأصبح هناك رئيس مجلس إدارة لهيئة التأمين من صلب القطاع، وممن لديهم الخبرة والكفاءة في إدارة دفة الهيئة.

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ولفت ابن معيوف إلى أنه قد أصبح هناك مفهومان جديدان؛ الأول يختص بالهيئة حيث أصبحت ذا شراكة للعاملين في القطاع وفي تطويره وتسهيل الأمور، في حين هناك مفهوم ثانٍ أن التأمين أصبح أسلوبًا حضاريًّا اجتماعيًّا اقتصاديًّا وطنيًّا.

هيئة التأمين

وبدأت هيئة التأمين أمس مباشرة أعمالها رسميًّا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15/ 8/ 2023م، لتتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.

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