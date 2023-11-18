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تيكتوكر مصري: تركي آل الشيخ نجح في استخدام القوة الناعمة للسعودية

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
تيكتوكر مصري: تركي آل الشيخ نجح في استخدام القوة الناعمة للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد التيكتوكر المصري وصانع المحتوى، محمد الزمزمي أن نجاح المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ ليس عشوائيًا بل إن كل ما يفعله يتم بشكل علمي مدروس وتم التخطيط له بشكل مسبق.

نجاح تركي آل الشيخ

وقال الزمزمي الذي يقدم فقرة بعنوان حكاية الترند إن البعض يرى أن آل الشيخ “مستفز” مشيرًا إلى أن رئيس هيئة الترفيه منذ أن تولى هذا المنصب لديه استراتيجية واضحة وهي أن تكون المملكة ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وواحدة من أول عشر وجهات ترفيهية في العالم.

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القوة الناعمة

وتابع أن ذلك يأتي ضمن مفهوم القوة الناعمة التي تعتمد على أدوات مثل الفن والرياضة والترفيه بهدف إحداث التأثير المطلوب على الرأي العام المحلي والعالمي، وطرح سؤالًا مفاده: هل نجح آل الشيخ في ذلك ؟ ورد بالقول إن من يتابع حفلات هيئة الترفيه والفعاليات المختلفة في المملكة يتأكد من نجاحه، حيث يشارك فنانون ورياضيون من كل أنجاء العالم لدرجة أن زوار الفعاليات تجاوز عددهم 120 مليون زائر.

فرص عمل

وأشار إلى أن هذا الانفتاح خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وقال : تختلف أو تتفق مع آل الشيخ لكن انظر إلى الأمر من زاوية المواطن السعودي والمسؤول السعودي الذي يعمل على تنفيذ الرؤية السعودية وفق استراتيجية واضحة فهذا النجاح ليس “فهلوة أو نجاحًا عشوائيًا”.

 

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