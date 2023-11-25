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في الجولة الـ14

ثلاثية تمنح الهلال التقدم ضد الحزم بالشوط الأول

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
ثلاثية تمنح الهلال التقدم ضد الحزم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الحزم متفوقًا بنتيجة 3-0 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم ثمين لـ الهلال

وسجل النجم الصربي ميتروفيتش الهدف الأول بقدمه اليمنى بعد متابعة مميزة لعرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك في الدقيقة الـ14، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعند حلول الدقيقة الـ42 سجل محمد القحطاني ثالث أهداف أزرق الرياض.

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الهلال والحزم - محمد كنو

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بأزرق الرياض اختار تشكيلة لمواجهة الحزم مكونة من: ” ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، ميشايل، القحطاني، مالكوم، ميتروفيتش”.

ميتروفيتش - الهلال والحزم

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، للفوز على الحزم اليوم للوصول إلى النقطة رقم 38 والابتعاد بالصدارة عن منافسه نادي النصر، قبل ديربي الرياض بينهما يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل.

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