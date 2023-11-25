ثلاثية تمنح الهلال التقدم ضد الحزم بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الحزم متفوقًا بنتيجة 3-0 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم ثمين لـ الهلال

وسجل النجم الصربي ميتروفيتش الهدف الأول بقدمه اليمنى بعد متابعة مميزة لعرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك في الدقيقة الـ14، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعند حلول الدقيقة الـ42 سجل محمد القحطاني ثالث أهداف أزرق الرياض.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بأزرق الرياض اختار تشكيلة لمواجهة الحزم مكونة من: ” ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، ميشايل، القحطاني، مالكوم، ميتروفيتش”.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، للفوز على الحزم اليوم للوصول إلى النقطة رقم 38 والابتعاد بالصدارة عن منافسه نادي النصر، قبل ديربي الرياض بينهما يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل.

هدددددف!⚽

ثالث الأهداف الهلالية عن طريق محمد القحطاني⚽🔥 الحزم 0 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/YwieumHvrC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023