ثلاثية تُهدي الفوز لـ تولوز ضد ليفربول

انتهت مباراة تولوز ضد ليفربول مساء اليوم، بفوز فريق تولوز الفرنسي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان تولوز سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ36 عبر اللاعب آرون دونوم ثم سجل الفريق الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ59 عبر اللاعب تيس دالينجا ثم بعد ذلك سجل ليفربول الهدف الأول له عبر اللاعب كريستيان كاسيريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ74.

تولوز ضد ليفربول

وفي الدقيقة الـ77 سجل تولوز الهدف الثالث عبر اللاعب فرانك ماجري ثم قلص البرتغالي ديوجو جوتا الفارق محرزًا الهدف الثاني لليفربول بطريقة جميلة في الدقيقة الـ90.

وبعد مباراة تولوز ضد ليفربول، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما أصبح رصيد تولوز 7 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباريات الخميس في الدوري الأوروبي انتهت بفوز برايتون الإنجليزي على أياكس الهولندي بثنائية دون رد، بينما فاز رين الفرنسي على باناثينايكوس اليوناني بثلاثية لهدف، وفاز فياريال الإسباني على ماكابي حيفا الصهيوني بثنائية لهدف، بينما فاز سلافيا براغ التشيكي على روما الإيطالي بثنائية دون رد، وفاز تولوز على ليفربول بثلاثية لهدفين، بينما فاز لاسك لينز النمساوي على سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية دون رد.

وفاز سيرفيت السويسري على شيريف تيراسبول المولدوفي بثنائية لهدف.

وفاز باير ليفركوزن الألماني على قرة باغ الأذربيجاني بهدف دون رد.

وتُقام حاليًّا مباريات “وست هام الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني، أتالانتا الإيطالي ضد شتورم جراتس النمساوي” و”ريال بيتيس الإسباني ضد ليماسول القبرصي” و”آيك أثينا اليوناني ضد مارسيليا الفرنسي” و”جلاسكو رينجرز الإسكتلندي ضد سبارتا براغ التشيكي و فرايبورج الألماني ضد توبولا الصربي وسبورتينج لشبونة البرتغالي ضد راكوف البولندي، ومولده النرويجي ضد هاكان السويدي”.