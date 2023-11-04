ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه المقاولون بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي ضد المقاولون

وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاولون، ضغط النادي الأهلي بكل قوة لينجح عبر نجمه طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الأول من تصويبة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد المقاولون، ظل الأداء هادئًا حتى نجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب محمد هاني في الدقيقة الـ85.

ونجح المقاولون بعد ذلك في إحراز هدف تقليص الفارق عبر اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

فوز ثمين لـ الأهلي

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 9 نقاط في المركز الخامس مع تبقي 3 لقاءات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري.

وكان الأهلي ودع بطولة الدوري الإفريقي، قبل مواجهة نادي المقاولون، حيث خسر أمام نادي ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي ثم تعادل في القاهرة بدون أهداف يوم الأربعاء الماضي في جولة الإياب.

وخسر النادي الأهلي فرصة الحصول على 7 ملايين دولار بعدما فقد الفرصة في التأهل لنهائي الدوري الإفريقي، حيث إنه في حال كان المارد الأحمر نجح في التأهل لنهائي البطولة، وفاز بها كان سيحصل على 4 ملايين دولار أو في حال نال الوصافة فسيحصل على 3 ملايين دولار.

وجاء عدم التأهل لنهائي البطولة في نسختها الأولى ما حرم الأهلي من الفرصة في نيل مبلغ مالي مميز من الـ7 ملايين دولار المخصصة لطرفي نهائي البطولة.

وسيواجه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وستقام مباراة الذهاب غدًا الأحد في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، ثم تقام مباراة العودة يوم 11 نوفمبر في المغرب.