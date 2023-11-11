ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس فوزًا مثيرًا على كالياري بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضد كالياري

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اليوفي هدفين عبر كل من ” بريمير” و ” دانيلي روجاني” في الدقيقتين الـ 60 والـ 70.

وسجل اللاعب ألبرتو دوسينا الهدف الوحيد لفريق كالياري في الدقيقة الـ 75.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البيانكونيري 29 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز الـ17.

الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أمس بتعادل بين ساسولو وساليرنيتانا بنتيجة 2-2، بينما فاز جنوى على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، تعادل ميلان مع ليتشي بهدفين لكل فريق، بينما فاز يوفنتوس على كالياري بهدفين لهدف، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين مونزا وتورينو.