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ثنائية حمدالله تمنح الاتحاد التفوق على أجمك بالشوط الأول

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
ثنائية حمدالله تمنح الاتحاد التفوق على أجمك بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي بتفوق العميد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

حمدالله يُبدع

وسجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفي العميد في الشوط الأول بالدقيقتين الـ 30 والـ43.

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وكان المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اختار تشكيلة العميد مكونة من : “عبدالله المعيوف، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، صالح العمري، فيليبي جوتا، عبدالرزاق وبنزيما”.

وقبل مواجهة أجمك، كان الاتحاد تعادل مع نادي الاتفاق بنتيجة 1-1 في الجولة الـ14 من دوري روشن، في الظهور الأول للمدرب جاياردو.

وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم المغربي في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.

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