ثنائية حمدالله تُقرب الاتحاد من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا قبل قليل على مضيفه أجمك الأوزبكي بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفي العميد في الشوط الأول بالدقيقتين الـ 30 والـ43.
وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب بواكبي الفارق لنادي أجمك محرزًا الهدف الوحيد للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ79.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، ليقترب من التأهل لثمن نهائي البطولة في حال تعادل فريق القوة الجوية العراقي مع نادي سباهان أصفهان الإيراني اليوم.
أما فريق أجمك فيتذيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط.