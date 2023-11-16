ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن

يُقدم نجما فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكونا الثنائية الأبرز حتى الآن.

رونالدو وتاليسكا الأبرز

وكشف حساب دوري روشن السعودي عبر منصة “إكس”، عن أفضل ثنائيات ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة، وانفرد رونالدو وتاليسكا بصدارة القائمة برصيد 21 هدفًا.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا، يتصدر بهم قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 13 جولة، وذلك بخلاف صناعته لـ7 أهداف، ليكون الأكثر مساهمة بالأهداف، فيما تمكن تاليسكا من هز الشباك 8 مرات.

أفضل الثنائيات بدوري روشن

وجاء في المركز الثاني، نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري برصيد 17 هدفًا، حيث أحرز الأول 10 أهداف، وتمكن نجم الأخضر من تسجيل 7 أهداف.

ويتواجد نجما الفتح، المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في المركز الثالث بقائمة أبرز الثنائيات برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله.