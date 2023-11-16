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بعد نهاية منافسات الجولة الـ13

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم نجما فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكونا الثنائية الأبرز حتى الآن.

رونالدو وتاليسكا الأبرز

وكشف حساب دوري روشن السعودي عبر منصة “إكس”، عن أفضل ثنائيات ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة، وانفرد رونالدو وتاليسكا بصدارة القائمة برصيد 21 هدفًا.

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ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا، يتصدر بهم قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 13 جولة، وذلك بخلاف صناعته لـ7 أهداف، ليكون الأكثر مساهمة بالأهداف، فيما تمكن تاليسكا من هز الشباك 8 مرات.

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

أفضل الثنائيات بدوري روشن

وجاء في المركز الثاني، نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري برصيد 17 هدفًا، حيث أحرز الأول 10 أهداف، وتمكن نجم الأخضر من تسجيل 7 أهداف.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد نجما الفتح، المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في المركز الثالث بقائمة أبرز الثنائيات برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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