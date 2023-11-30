جازان تستقطب 8.4 مليار دولار استثمارات جديدة

شهد أمس الأربعاء حزمة استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار، تركّزت هذه المرة جنوبي البلاد، وتحديدًا بمنطقة جازان، بعد الاستثمارات المليارية التي أُعلن عنها قبل أيام خلال “منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار” بمدينة عرعر شمالي السعودية.

منتدى جازان للاستثمار 2023

وانطلق منتدى جازان للاستثمار 2023، ليستمر حتى غد الخميس، وجرى توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تجاوزت قيمتها 31.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، معظمها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع من جهة، وشركات محلية وأجنبية من جهة أخرى.

وأوضح خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مقابلة مع “بلومبرغ”، أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عديدة، من بينها السياحة، والتعليم، والصناعات الأساسية، والصناعات المتقدمة، وغيرها. مضيفًا أن الهيئة وقّعت كذلك مذكرة تفاهم مع هيئة البحر الأحمر بهدف النظر في الجزر القريبة من المنطقة، وتحويل جازان إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال المواءمة ما بين مبادرات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإستراتيجيات السياحة الساحلية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

إستراتيجية جديدة للتصدير قريبًا

من بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقّعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال المنتدى اليوم، اتفاقية مع شركة “القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة” بقيمة 21.8 مليار ريال لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركاء الكوريين، وأخرى مع شركة “وانغكانغ” (Wangkang) الكورية بقيمة 5 مليارات ريال، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول والزجاج الكهروضوئي، إلى جانب اتفاقية مع شركة “كاي كاي” (Kay Kay) الكورية لإنشاء مصنع بمليار ريال لإنتاج الأدوات الصحية.

وكشف صالح السلمي، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إستراتيجية خاصة بالتصدير سيُعلن عنها قريبًا، بحيث تعمل في موازاة الإستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية على تحديد مستهدفات واضحة لكل القطاعات، وبحسب المناطق المستهدفة، خلال إحدى جلسات النقاش التي شهدها اليوم الأول من المنتدى.

وقال: إن منطقة جازان ستلعب دورًا رئيسيًّا في الفترة المقبلة كمركز تصدير حيوي ومنفذ للأسواق المجاورة والأسواق العالمية يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، وذلك نظرًا لقدرتها على الربط ما بين مناطق توافر المواد الخام في إفريقيا على سبيل المثال، والإمكانات التصنيعية في المملكة، بحيث تعمل كمركز لإعادة التصدير إلى الأسواق المستهدفة، إضافة إلى إمداد السوق المحلية باحتياجاتها.

أهمية منتدى جازان إقليميًّا

منتدى جازان هو منتدى إقليمي يُعقد في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية. يُنظم هذا المنتدى سنويًّا ويجتمع فيه عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من الداخل والخارج.

يهدف منتدى جازان إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين المشاركين. ويُناقش المنتدى قضايا متنوعة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، ويعقد جلسات وندوات ومحاضرات حول مواضيع مختلفة تهم المنطقة والمجتمع.

يعد منتدى جازان مناسبة هامة لتبادل الأفكار وبناء العلاقات الدولية والتعاون بين الشركات والمؤسسات والأفراد. ويعكس أهمية المنتدى النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها منطقة جازان، ويساهم في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وثقافي رائد في المملكة العربية السعودية.

تعزيز التواصل الثقافي والتجاري

يركز منتدى جازان على قضايا متعددة مثل الاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم، والتنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام العام. ويعد فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وإبراز إنجازاتهم وفرص الاستثمار في المنطقة.

منتدى جازان يساهم في تعزيز التواصل الثقافي والتجاري والتقني بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، ويعد منصة هامة لتعزيز التعاون والتبادل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة.