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جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة أم القرى تعليق الاختبارات اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

اختبارات جامعة أم القرى

وقالت الجامعة : بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة فقد تقرر تعليق الاختبارات ليوم غد الأربعاء ١/ ٥/ ١٤٤٥هـ وإعادة جدولتها لاحقًا في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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وتابعت أنه حرصاً على مصلحة الطلبة وعدم تأثر جداولهم للفصل الدراسي الثاني؛ سيتم عقد اختبارات يوم الأربعاء ١-٥-١٤٤٥هـ في يوم الخميس٢-٥-١٤٤٥هـ على أن لا يكون هنالك أكثر من اختبارين للطالب أو تعارض في الأوقات، وفي حال تعذر تحقيق ذلك لأي مادة سيتم تحديد وقت لاحق لها وإعلانه في البوابة الأكاديمية.

تعليق الدراسة

وقررت عدة إدارات تعليمية وجامعات تعليق الدراسة اليوم حيث أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية الأربعاء في مقرات الجامعة بجدة وتأجيل جميع لاختبارات لوقت لاحق، على أن تستبدل بمحاضرات دراسية عن بُعد.

وفي وقت سابق، أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

تعليم مكة

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، تقرّر تأجيل اختبار اليوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

جامعة الملك خالد

وأعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني بلاك بورد بكليات رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة وتنومة.

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