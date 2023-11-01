جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات

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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثاني من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين على النحو التالي:
– كافة التخصصات مطلوبة.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
– ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
– استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
– يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
– موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
– شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
– لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
– تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
– يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/22هـ (الموافق 2023/11/6م).