Icon

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم Icon سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام Icon رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق Icon محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 Icon تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم Icon فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم Icon لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر Icon لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في كافة التخصصات

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثاني من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– كافة التخصصات مطلوبة.

قد يهمّك أيضاً
بأمر الملك سلمان.. تعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

بأمر الملك سلمان.. تعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور 

بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور 

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
– ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
– استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
– يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
– موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
– شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:

– لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.

– تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).

– يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/22هـ (الموافق 2023/11/6م).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم