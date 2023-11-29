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للدراسات العليا المحلية والخارجية

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا
المواطن - فريق التحرير

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فتحت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا للدراسات العليا المحلية والخارجية للعام الجامعي 1446هـ.

تخصصات متنوعة

وتُتيح الجامعة عددًا من البرامج الأكاديمية في تخصصات متنوعة بشراكات محلية وعالمية مع جامعات وجهات أكاديمية ومهنية متخصصة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ويُحقق قيمة مضافة إلى جودة التعليم.

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وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعات خارجية، ماجستير العلوم في إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في علوم التمريض (تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)، بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن، وماجستير العلوم في الطاقة والابتكار المقدمة بالشراكة مع جامعة سوانزي.

وتمنح الجامعة الطالبات المتميزات فرصة التقديم للحصول على “منحة التميُّز” للدراسات العليا، كمنحة كلية أو جزئية، وفق شروط وضوابط محددة، بما يحقق أهداف برامج الدراسات العليا في الجامعة نحو إعداد جيل من الكفاءات القادرة على المنافسة محليًّا وعالميًا، وتسهم في تطوير الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة.

حزمة برامج

ويُشار إلى أنَّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تقدم حزمة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، بما يضمن مخرجات تنافسية تواكب المستجدات العالمية، وينعكس أثره في الابتكار المستمر، ويساهم في اقتصاد المعرفة وفق رؤية المملكة 2030.

ويستمر التقديم على البرامج المحلية حتى 18 إبريل 2024م، والبرامج الخارجية حتى 14 يوليو 2024م. ويمكن الاطلاع على معلومات برامج الدراسات العليا، وشروط القبول، ومنح التميُّز، والمواعيد، وطريقة التقديم، في الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا من خلال الرابط: هنا.

 

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