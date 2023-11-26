جامعة الإمام تطلق أعمال مبادرة تكريم الحجيلان الأربعاء المقبل

تنطلق الأربعاء المقبل 29 /11 /2023م أعمال مبادرة تكريم أول وزير إعلام في السعودية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان التي تنظمها كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

مسيرة الحجيلان

وبيّن سمو عميد كلية الإعلام والاتصال الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود آل سعود أن المبادرة تشمل عرضًا مرئيًا تم تسجيله خصيصًا للمبادرة مع معالي الشيخ استعرض عبره أبرز محطات عمره وتحديدًا ما يتصل بالإعلام، إلى جانب كلمات تكريميّة، إلى جانب ندوة يتحدث فيها كل من معالي وزير الإعلام وزير الثقافة والإعلام سابقًا الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، كما سيتم توزيع كتاب يتناول مسيرة معالي الشيخ الحجيلان، وأضاف سموه: إن احتفالية التكريم ستشهد حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وأرباب الإعلام والفكر والثقافة والأدب، إلى جانب السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

كلية الإعلام والاتصال

وأشار إلى أنّ كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية تعد المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجالها على المستويين المحلي والعربي، وذلك بالنظر إلى جملة من المعطيات منها؛ عراقة التأسيس التي تقارب ٥٠ عامًا، وعدد طلابها الذي يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة، وأكثر من 250 أستاذًا وأستاذة في مختلف الرتب العلمية، مما يرشحها كأكبر كلية للإعلام والاتصال في العالم من حيث عدد منسوبيها من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، كما أنها المؤسسة الأكاديمية الأولى التي أنشأت قسم السينما والمسرح في الجامعات السعودية الحكومية، إلى جانب كونها المؤسسة الأكاديمية الأولى في المملكة التي تبنت منح درجة الدكتوراه للطلاب والطالبات في تخصصات الإعلام، فضلًا عن درجتي البكالوريوس والماجستير.

وقال سموه: إن كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أطلقت رزنامة الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص وعددها 7 منها؛ دبلومات؛ الإعلام السياسي، والإعلام السياحي، والإعلام الرياضي، والإعلام التربوي، والإعلام العسكري، والإعلام الاقتصادي، الإعلام الصحي، وأكد سموه أنّ الكلية تعمل على إطلاق دبلوم عالٍ في الإعلام والذكاء الاصطناعي، كما أنها مؤخرًا تبنت إطلاق الدبلومات المتوسطة تبعًا لأقسام الكلية، وبيّن سموه أن الكلية تسعى من خلال هذه البرامج إلى رفع مستوى المعرفة العلمية والبحثية، وتعزيز سبل الإبداع والتفكير العلمي، وبناء قيادات إعلامية مبدعة، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات.