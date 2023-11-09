جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 428 مليون ريال العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض في غزة ارتفاع أرباح سينومي سنترز 11% إلى 294 مليون ريال اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد جائزة Broadcast pro العالمية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق لقطات لأسوأ موجة فيضانات تضرب الصومال منذ عقود
أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة المسائية مساء اليوم الخميس عن بُعد عبر منصة البلاد بورد؛ بسبب التقلبات الجوية على المحافظة.
وقالت جامعة الطائف، في بيان لها: “حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، و بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها .