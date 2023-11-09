جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم

أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة المسائية مساء اليوم الخميس عن بُعد عبر منصة البلاد بورد؛ بسبب التقلبات الجوية على المحافظة.

الدراسة عن بُعد

وقالت جامعة الطائف، في بيان لها: “حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، و بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها .