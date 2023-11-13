جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت جامعة الطائف عن توفر وظائف أكاديمية للكوادر السعودية المؤهلة للجنسين (رجال / نساء) بمسمى (أستاذ مساعد / محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) في عدد من كليات الجامعة.

الشروط المطلوبة:

– وظائف (محاضر):

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس و الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنحها بتقدير.

4- أن لا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة (33) سنة.

5- أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (70).

6- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية (البكالوريوس/الماجستير) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

7- الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

8- يفضّل أن يكون لديه خبرة في قطاع الأعمال في التخصص.

9- يفضّل أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التخصص.

10- يفضّل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

11- يفضّل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

12- أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

13- للمتقدمين على وظيفة (محاضر – لغة انجليزية) بالإضافة لما سبق، الحصول على درجة (6.5) كحد أدنى في الآيلتس الأكاديمي IELTES Academic أو ما يعادله في اختبار (TOEFL iBT) على أن لا يكون مضى عليه أكثر من سنتين.

– وظائف (أستاذ مساعد):

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

4- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

5- أن يكون التقدير في المراحل الثلاث (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير.

6- أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

7- أن لا يتجاوز العمر (45) عام عند التقديم.

8- يفضّل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

9- يفضّل أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية أو مهنية في مجال التخصص (للتخصصات التي تحتاج ذلك).

10- يفضّل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

11- أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

ملاحظات هامة للمتقدمين على الوظائف:

1- التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه وسوف يتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.

2- إرفاق المستندات المطلوبة وخاصة (المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية) والتي على أساسها سيتم المفاضلة بين المتقدمين وفي حال عدم إرفاق أي مستند مطلوب سيتم استبعادك من المفاضلة.

3- أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً.

4- سوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

5- الالتزام بحضور المقابلات الشخصية عند إعلان أسماء المرشحين، ومن يتخلف عن الحضور يسقط حقه في الترشيح.

المستندات المطلوبة:

– وظائف (محاضر):

1- صورة من الهوية الوطنية.

2- صور من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس – الماجستير) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

3- صورة من الخبرات الأكاديمية،والشهادات الاحترافية، والشهادات المهنية، والنشر العلمي أن وجدت.

4- صورة من قرار الابتعاث إذا كان أحد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

5- صورة من اختبار القدرات العامة للجامعيين.

6- صورة من اختبار اللغة الانجليزية للمتقدمين على وظيفة (محاضر – لغة إنجليزية).

– وظائف (أستاذ مساعد):

1- صورة من الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية للمتقدمين.

3- صور من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

4- صورة من الخبرات الأكاديمية،والشهادات الاحترافية، والشهادات المهنية، والنشر العلمي أن وجدت.

5- صورة من قرار الابتعاث إذا كان أحد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

التخصصات المتاحة :

– الإعلام.

– علوم الرياضة – الجمباز.

– قانون.

– تغذية وعلوم الأغذية.

– هندسة صناعية هندسة الأنظمة.

– هندسة معمارية أو أحد فروعها.

– هندسة الحاسبات والاتصالات والشبكات.

– التصميم الداخلي أو احد فروعه.

– الكيمياء الحيوية.

– علم وظائف الأعضاء.

– نساء وولادة.

– تشريح.

– تشريح أنسجة الفم.

– أشعة الفم والوجه والفكين.

– العقاقير.

– ميكانيكا حيوية.

– أشعة تشخيصية.

– التمريض أو أحد فروعه.

– تسويق إلكتروني.

– تسويق سياحي.

– ذكاء الأعمال.

– إدارة مشروع نظم المعلومات.

– تأمين اكتواري.

– تأمين عام.

– هندسة حاسب.

– علوم حاسب.

– لغة إنجليزية.

– محاسبة.

موعد ورابط التقديم:

– بدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1445/04/29هـ الموافق 2023/11/13م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا