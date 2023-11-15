لقطات لجريان السيول على طريق مكة القديم جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار حتى الـ6 مساء حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع لمستقل إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى رادار جدة يرصد اقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ، وأرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.