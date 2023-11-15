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على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ، وأرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن الاستعلام عن نتائج وأسماء المرشحين من خلال الروابط التالية:

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الاستعلام عن أسماء المرشحين

1- أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ:
اضغط هنا

2- أرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ:
اضغط هنا

وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن متابعة بقية النتائج بالتفصيل من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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