جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ، وأرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.