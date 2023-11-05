جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, توفر وظائف أكاديمية شاغرة في المدينة المنورة وفروعها في محافظات ينبع والعلا لدرجة معيد في 36 تخصصًا وترغب الجامعة شغلها بنظام التعاقد للرجال والنساء للتدريس في 18 كلية وحددت الجامعة مواعيد التقديم للمهتمين ابتداءً من 12 وحتى 16 نوفمبر الجاري.
واشترطت جامعة طيبة للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يزيد العمر عن 30 سنة، إضافة إلى الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو معادلتها.
وأكدت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية مع التنبيه على أن التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد الطلب، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) وفق احتياج الكليات.
ودعت الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط: www.taibahu.edu.sa .