Icon

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon اهتمام عالمي بمفاوضات السعودية لاستضافة بطولة ماسترز للتنس في 2025 Icon 3 أسباب تُبعد كيليان مبابي عن الريال Icon توقعات بتحسن فرص الأمطار بالجنوبية ومكة المكرمة لمدة يومين Icon اقتصاد الصين السبب وراء الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ يوليو Icon ساعات على إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر Icon أحمد حجازي يُشارك في تدريبات الاتحاد اليوم Icon جانغ هيون سو يخضع للتجربة في الغرافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل التوقيع معه لتعويض ليانكو

جانغ هيون سو يخضع للتجربة في الغرافة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
جانغ هيون سو يخضع للتجربة في الغرافة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الغرافة القطري، عن وصول المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، إلى الدوحة، لحسم ملف التعاقد معه؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جانغ هيون سو في الغرافة

وأوضح نادي الغرافة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن جانغ هيون سو، سيخضع للتجربة، حيث سيشارك في التدريبات الجماعية، للوقوف على مدة جاهزيته البدنية والفنية.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو

أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو

عالم بليبي وجهة المتعة والاستكشاف للأطفال في موسم الرياض

عالم بليبي وجهة المتعة والاستكشاف للأطفال في موسم الرياض

وأشار النادي إلى أنه في حالة التأكد من الجاهزية الفنية والبدنية لنجم الهلال السابق، سيتم التعاقد معه، كبديل لمدافع الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي ليانكو، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لمدة تتراوح من 3 وحتى 6 أشهر.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @TheAFCCL

مسيرة مميزة لهيون سو مع الهلال

ويملك جانغ هيون سو خبرة كبيرة في منطقة الخليج، نظرًا لاحترافه في صفوف الهلال لمدة 4 مواسم، حيث انضم إليه في يوليو عام 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، ورحل عنه نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @HyunJjhshs20

وكان جانغ هيون سو قد تعرض لمشاكل صحية في الغدد اللمفاوية، وابتعد عن الملاعب، لتتوقف مفاوضات الهلال معه لتجديد تعاقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، قبل أن يؤكد شفاءه بعد الخضوع للعلاج اللازم.

وتوج المدافع الكوري الجنوبي، بـ8 ألقاب بقميص الهلال، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة
العالم

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة

العالم
تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا...

السعودية اليوم
رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023
الرياضة

رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023

الرياضة
ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة
تكنولوجيا

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على...

تكنولوجيا
8 مشروبات لعظام قوية
صحة وطب‎

8 مشروبات لعظام قوية

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما هزت صورته العالم
العالم

أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما...

العالم