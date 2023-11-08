جانغ هيون سو يخضع للتجربة في الغرافة

أعلن نادي الغرافة القطري، عن وصول المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، إلى الدوحة، لحسم ملف التعاقد معه؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جانغ هيون سو في الغرافة

وأوضح نادي الغرافة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن جانغ هيون سو، سيخضع للتجربة، حيث سيشارك في التدريبات الجماعية، للوقوف على مدة جاهزيته البدنية والفنية.

وأشار النادي إلى أنه في حالة التأكد من الجاهزية الفنية والبدنية لنجم الهلال السابق، سيتم التعاقد معه، كبديل لمدافع الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي ليانكو، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لمدة تتراوح من 3 وحتى 6 أشهر.

مسيرة مميزة لهيون سو مع الهلال

ويملك جانغ هيون سو خبرة كبيرة في منطقة الخليج، نظرًا لاحترافه في صفوف الهلال لمدة 4 مواسم، حيث انضم إليه في يوليو عام 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، ورحل عنه نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وكان جانغ هيون سو قد تعرض لمشاكل صحية في الغدد اللمفاوية، وابتعد عن الملاعب، لتتوقف مفاوضات الهلال معه لتجديد تعاقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، قبل أن يؤكد شفاءه بعد الخضوع للعلاج اللازم.

وتوج المدافع الكوري الجنوبي، بـ8 ألقاب بقميص الهلال، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.