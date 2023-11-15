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ضمن منافسات دوري روشن

جدل بشأن تأجيل الديربي بين الهلال والنصر

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
جدل بشأن تأجيل الديربي بين الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية تأجيل الديربي المرتقب بين الهلال والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال والنصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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نادي الهلال والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

احتمالية تأجيل الديربي

وأكدت تقارير أن نادي الهلال يرغب في تأجيل الديربي ضد النصر لمدة يوم واحد فقط، حيث إنه سيلعب خارج ملعبه، يوم 28 نوفمبر، ضد نافباخور الأوزبكي في مباراة حاسمة بدوري أبطال آسيا.

وتُشير التقارير إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سترفض أي طلب من الأزرق بشأن تأجيل مباراة الهلال والنصر، وستُصر على إقامة الديربي في الموعد المحدد.

الهلال ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الهلال لا يرغب في التأجيل

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق، على رغبة الأزرق في تأجيل الديربي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “مباراة الهلال والنصر في 1/ 12 لن تؤجل، وستلعب في موعدها.”.

وتابع: “وحديث الهلاليين عنها ليس للمطالبة بتأجيلها، ولكن لإيضاح مقدار التضييق الذي يمارس على الفريق في الجدولة؛ فالنصر لا يستطيع تجاوز الهلال إلا في مثل هذه الظروف!.. وضع العراقيل أمام الهلال.. أما عندما تكون الفرص متكافئة، فالكفة الزرقاء دائمًا متغلبة”.

الهلال والنصر - رونالدو - روشن

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