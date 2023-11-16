جدل بشأن مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي

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أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، الجدل المثار بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل.
وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، قائلة: “هالاند سيد مصيره دائمًا، وسيفعل دائمًا ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك”.
وأضافت عبر شبكة “ريليفو”: “بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه”.
وتابعت تصريحاتها في هذا الشأن، قائلة: “إذا حدث شيء ما يومًا ما، فسنتفق على كل خطوة مع إدارة نادي مانشستر سيتي، في إطار من الاحترام التام”.
وبسؤالها عن سعادة اللاعب في مانشستر، قالت: “اسألوا اللاعب، لا أقصد بالطبع أنه ليس سعيدًا، ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين، أرى الطريق واضحًا، فالنتائج الرياضية الرائعة تأتي عندما تكون سعيدًا، ولديك شعور جيد وطاقة”.
وأكدت تقارير سابقة أن هالاند يرتبط بشرط جزائي مع مانشستر سيتي، يُفعل بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد تقارير أن قيمته 200 مليون يورو، ليرتبط اسمه بريال مدريد، بدلًا من نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.