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بعد ارتباط اسمه بالانتقال للريال

جدل بشأن مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
جدل بشأن مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، الجدل المثار بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تثير الجدل

وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، قائلة: “هالاند سيد مصيره دائمًا، وسيفعل دائمًا ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك”.

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وأضافت عبر شبكة “ريليفو”: “بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه”.

هالاند
النحم النرويجي – المصدر @ManCity

وتابعت تصريحاتها في هذا الشأن، قائلة: “إذا حدث شيء ما يومًا ما، فسنتفق على كل خطوة مع إدارة نادي مانشستر سيتي، في إطار من الاحترام التام”.

وبسؤالها عن سعادة اللاعب في مانشستر، قالت: “اسألوا اللاعب، لا أقصد بالطبع أنه ليس سعيدًا، ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين، أرى الطريق واضحًا، فالنتائج الرياضية الرائعة تأتي عندما تكون سعيدًا، ولديك شعور جيد وطاقة”.

هالاند
النحم النرويجي – المصدر @ErlingHaaland

ريال مدريد يسعى لتدعيم الهجوم

وأكدت تقارير سابقة أن هالاند يرتبط بشرط جزائي مع مانشستر سيتي، يُفعل بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد تقارير أن قيمته 200 مليون يورو، ليرتبط اسمه بريال مدريد، بدلًا من نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

هالاند
النحم النرويجي – المصدر @ManCity

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