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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة الـ12

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة الـ12
المواطن - فريق التحرير

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يُعد نادي الهلال الأكثر استفادة من مباريات الجولة الـ12 في بطولة دوري روشن؛ حيث حافظ على توسيع فارق صدارته لـ جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة مساء الأحد.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

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تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج

تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.

وفي مباريات أمس الأحد، تعادل التعاون بدون أهداف مع ضمك، وفاز الوحدة على الحزم بنتيجة 2- 1، بينما فاز الأهلي على الرياض بثلاثية بيضاء.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 25 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 25 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 23 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة والفيحاء تاسعًا برصيد 15 نقطة، الشباب عاشرًا برصيد 15 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة وأبها في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

الأهلي ضد الرياض - 2 - الأهلي السعودي

الطائي في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي والرياض في المركز الـ14 ولكل منهما 11 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.

ضمك ضد التعاون - 9087

 

 

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