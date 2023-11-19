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المريض كان يعاني من آلام شديدة أسفل البطن

جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة
المواطن - فريق التحرير

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تمكّن أطباء جراحة متخصصون بأمراض المسالك البولية في مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، بعد تدخل جراحي عاجل تم خلاله استخراج حصوة كبيرة بحجم 9 في 5 سم من مثانة المريض.

وفي التفاصيل: أوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة مستعجلة لمريض كان يعاني من آلام شديدة أسفل منطقة البطن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الإجراءات الطبية السريرية والفحوصات اللازمة من قبل فريق الطوارئ تبين وجود حصاة يبلغ قطرها 9 في 5 سم، مبينًا أن الفريق الطبي وبعد مناقشة الحالة قرر على الفور إحالة المريض وبشكل عاجل إلى غُرفة العمليات.

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جراحة ساعة

ولفت إلى أن المريض خضع لعملية جراحية استغرقت ساعة نجح خلالها الأطباء وبحمد الله باستخراج وإزالة الحصوة بواسطة شق جراحي وفتح المثانة من الجلد وإغلاقها بعد ذلك عن طريق خياطة الجرح دون حدوث مضاعفات لمثانة المريض الذي اختفت آلامه وتحسنت درجة الوعي لديه مباشرة بعد العمل الجراحي.

يذكر أن طوارئ مستشفى الملك سعود بعنيزة استقبلت أكثر من 100 ألف مراجع حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى للفترة ذاتها أكثر من 198 ألف مستفيد.

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