الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
تمكّن أطباء جراحة متخصصون بأمراض المسالك البولية في مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، بعد تدخل جراحي عاجل تم خلاله استخراج حصوة كبيرة بحجم 9 في 5 سم من مثانة المريض.
وفي التفاصيل: أوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة مستعجلة لمريض كان يعاني من آلام شديدة أسفل منطقة البطن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الإجراءات الطبية السريرية والفحوصات اللازمة من قبل فريق الطوارئ تبين وجود حصاة يبلغ قطرها 9 في 5 سم، مبينًا أن الفريق الطبي وبعد مناقشة الحالة قرر على الفور إحالة المريض وبشكل عاجل إلى غُرفة العمليات.
ولفت إلى أن المريض خضع لعملية جراحية استغرقت ساعة نجح خلالها الأطباء وبحمد الله باستخراج وإزالة الحصوة بواسطة شق جراحي وفتح المثانة من الجلد وإغلاقها بعد ذلك عن طريق خياطة الجرح دون حدوث مضاعفات لمثانة المريض الذي اختفت آلامه وتحسنت درجة الوعي لديه مباشرة بعد العمل الجراحي.
يذكر أن طوارئ مستشفى الملك سعود بعنيزة استقبلت أكثر من 100 ألف مراجع حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى للفترة ذاتها أكثر من 198 ألف مستفيد.