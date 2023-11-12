جريزمان يحدد موعد انضمامه لـ الهلال

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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويرغب الهلال في ضم النجم الفرنسي لتعويض غياب البرازيلي نيمار الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتُشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي حدد موعد انضمامه لـ الهلال ليكون في صيف 2024 وليس في يناير المقبل، حيث يحبذ خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
جريزمان كان لعب مع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2019 حتى 2022، لكن التجربة لم تكن موفقة مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا.