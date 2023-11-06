جريمة قتل مذيع على الهواء تهز الفلبين

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هزت جريمة صادمة الشارع الفلبيني خلال اليومين الماضيين، بعدما لقي مذيع حتفه في إطلاق نار على يد رجل خلال بث حلقة من منزله على الهواء مباشرة.
وقالت الشرطة: إن المسلح دخل إلى المحطة الإذاعية المحلية التي يعمل لديها المذيع الإخباري، خوان جومالون، من خلال التظاهر بأنه مستمع.
وفور دخوله، أطلق النار عليه مرتين خلال بث مباشر صباحي في بلدة كالامبا بمقاطعة ميساميس غرب الفلبين، أمس الأحد، ثم خطف المهاجم القلادة الذهبية للضحية قبل أن يفر مع رفيق له على متن دراجة نارية.
يشار إلى أن الفلبين تعتبر واحدة من أخطر الأماكن على الصحفيين بالعالم منذ فترة طويلة.
وقال الاتحاد الوطني الفلبيني للصحفيين: إن جومالون الصحافي رقم 199 الذي يقتل منذ عام 1986.