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أطلق النار عليه مرتين خلال بث مباشر

جريمة قتل مذيع على الهواء تهز الفلبين

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
جريمة قتل مذيع على الهواء تهز الفلبين
المواطن - فريق التحرير

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هزت جريمة صادمة الشارع الفلبيني خلال اليومين الماضيين، بعدما لقي مذيع حتفه في إطلاق نار على يد رجل خلال بث حلقة من منزله على الهواء مباشرة.

لحظة قتل على الهواء

وشهد لحظة الهجوم وجريمة القتل، متابعون كانوا يستمعون للبرنامج على الهواء مباشرة على صفحة المذيع بموقع “فيسبوك”، وفق “أسوشيتد برس”.

وقالت الشرطة: إن المسلح دخل إلى المحطة الإذاعية المحلية التي يعمل لديها المذيع الإخباري، خوان جومالون، من خلال التظاهر بأنه مستمع.

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إطلاق النار على مذيع

وفور دخوله، أطلق النار عليه مرتين خلال بث مباشر صباحي في بلدة كالامبا بمقاطعة ميساميس غرب الفلبين، أمس الأحد، ثم خطف المهاجم القلادة الذهبية للضحية قبل أن يفر مع رفيق له على متن دراجة نارية.

يشار إلى أن الفلبين تعتبر واحدة من أخطر الأماكن على الصحفيين بالعالم منذ فترة طويلة.

وقال الاتحاد الوطني الفلبيني للصحفيين: إن جومالون الصحافي رقم 199 الذي يقتل منذ عام 1986.

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