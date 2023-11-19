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جسر الملك فهد: سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
جسر الملك فهد: سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر
المواطن - فريق التحرير

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أعاد جسر الملك فهد التأكيد على شروط سفر المواطنين ومرافقيهم من السعودية إلى البحرين، بالتزامن مع تزايد حركة السفر خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين سؤالًا من مواطنة قالت فيه : إذا أردت السفر للبحرين عن طريق الجسر مع عيالي وعندي بطاقة الأسرة مضافين فيها هل أحتاج لتصريح من الأب أيضًا؟

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رد جسر الملك فهد

ورد الحساب بالقول: يمكن السفر للمواطنين باستخدام الهوية الوطنية أو الجواز، أما سجل الأسرة فلا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين.

وثائق السفر

وفي وقت سابق أوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على ألا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضًا؛ وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

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