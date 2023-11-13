جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين

أعاد جسر الملك فهد التأكيد على الشروط الخاصة بعبور العمالة المنزلية والسائق الخاص من المملكة إلى البحرين عبر الجسر.

تأشيرة ومرافقة الكفيل

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس العديد من الأسئلة التي تدور حول شروط السماح بمغادرة الخادمة والسائق وغيرهم من العمالة المنزلية ورد عليهم بالقول إنه ينبغي توفر الشروط التالية :

وجود تأشيرة خروج وعودة للخادمة أو السائق.

مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه عند السفر.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دعت في وقت سابق جميع المسافرين في الاتجاهين إلى ضرورة حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

عبور جسر الملك فهد

وأوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضاً؛ وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.