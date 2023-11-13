جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة التخصصي ينجح في تطبيق علاج جيني متقدم لمرضى نزف الدم الوراثي سكني يتيح 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق السعودية خلال سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٣ وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 9500 خريج وخريجة الاثنين المقبل مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول
أعاد جسر الملك فهد التأكيد على الشروط الخاصة بعبور العمالة المنزلية والسائق الخاص من المملكة إلى البحرين عبر الجسر.
وتلقى حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس العديد من الأسئلة التي تدور حول شروط السماح بمغادرة الخادمة والسائق وغيرهم من العمالة المنزلية ورد عليهم بالقول إنه ينبغي توفر الشروط التالية :
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دعت في وقت سابق جميع المسافرين في الاتجاهين إلى ضرورة حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.
وأوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضاً؛ وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.