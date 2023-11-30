جماهير الأهلي بعد السداسية: حضرت الروح ونطمح في الأفضل

أعربت جماهير النادي الأهلي، عن سعادتها بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الأهلي ضد أبها

ولعب أبها ضد الأهلي اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ورد الراقي اعتباره أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، بعدما تسبب في إقصائه من دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة ضده بنتيجة 2- 1 في أكتوبر الماضي.

الجماهير تُشيد باللاعبين

وأبدت الجماهير خلال حديثها لـ”المواطن“، سعادتها بالتألق اللافت للاعبين ضد أبها اليوم، وقال أحد المشجعين: “مبروك للأهلي.. إن شاء الله من أعلى لأعلى”.

وعلق آخر قائلًا: “ألف مبروك لجماهير نادينا، اليوم حضر جمهور الأهلي وحضرت الروح وحضر اللاعبون بالأداء، ونطمح للأفضل إن شاء الله في المباريات القادمة، والجمهور لن يتركه في أي زمان ومكان”.

وتابع أحد المشجعين: “نبارك للأهلي هذا الفوز الكبير، ونتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة يكون مستواه أفضل، اليوم حضرت الروح، حضرت النتيجة، والحمد لله، وألف مبروك للجماهير”.

وتحدث آخر عن الانتصار العريض، قائلًا: “فوز مستحق، المباراة الأولى عدت، الثانية لا تروح، الراقي كبير ويبقى عملاق، والحمد لله هذا أقل شيء نسويه، هذا الأهلي الذي نعرفه.. ألف مبروك”.