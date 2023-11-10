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انتقد أداء الفريق والمدرب بعد التعادل مع ضمك

جماهير الأهلي تهاجم رياض محرز بسبب تصريحاته

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
جماهير الأهلي تهاجم رياض محرز بسبب تصريحاته
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية التي قالها عقب التعادل مع ضمك أمس بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ماذا قال رياض محرز ؟

وكان محرز قال أمس في برنامج “أكشن مع وليد: “شيء معيب أن ضمك تعادل معنا، لقد كنا متقدمين بثنائية دون رد، ونحن من منحنا الفرصة لضمك من أجل أن يعود في اللقاء”.

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وواصل: “يجب أن نتعلم من أخطائنا ونعرف ماذا سنفعل فيما هو مقبل”.

رد جماهير الأهلي

هاجمت فئات عريضة من الجماهير، اللاعب الجزائري رياض محرز وقالت بأنه هو زملاؤه كانوا مقصرين في مباراة ضمك حيث أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنح الأهلي التفوق برباعية أو بخماسية على حد وصفهم.

كما طالبت الجماهير لاعبي الأهلي بضرورة عدم خلق أعذار والعمل على استغلال الفرص وتصحيح أخطاء الفريق فنيًّا.

وسيلعب الراقي ضد الشباب يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الـ14 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان الراقي تعادل مع ضمك أمس في الجولة الـ13 بنتيجة 2- 2، بينما خسر الشباب أمام نادي الرائد بنتيجة 2- 1.

وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

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