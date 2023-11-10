إعلان الرياض: دعم استضافة السعودية لإكسبو 2030 وإطلاق مبادرة السوق الرقمي وتعزيز العلاقات جماهير الأهلي تهاجم رياض محرز بسبب تصريحاته وليد محمد ذو الـ 16 عامًا يخطف الأنظار في ليلة روائع بليغ حمدي القمم العربية تاريخ من التعاون المشترك للدفاع عن القضايا والحقوق ولي العهد وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة سبب يدفع الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون صوابع زينب في بوليفارد سيتي بدء توافد وفود الدول الإسلامية المشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن
انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية التي قالها عقب التعادل مع ضمك أمس بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان محرز قال أمس في برنامج “أكشن مع وليد: “شيء معيب أن ضمك تعادل معنا، لقد كنا متقدمين بثنائية دون رد، ونحن من منحنا الفرصة لضمك من أجل أن يعود في اللقاء”.
وواصل: “يجب أن نتعلم من أخطائنا ونعرف ماذا سنفعل فيما هو مقبل”.
هاجمت فئات عريضة من الجماهير، اللاعب الجزائري رياض محرز وقالت بأنه هو زملاؤه كانوا مقصرين في مباراة ضمك حيث أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنح الأهلي التفوق برباعية أو بخماسية على حد وصفهم.
رياض محرز – لاعب الأهلي :هذا شيء مُعيب ولكن علينا أن نتعلم.. كنا نستحق الفوز وعادوا بالتعادل.. ما يحدث هو شي متكرر
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ERoGQ0N5R7 pic.twitter.com/yIVwRC9X36
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 9, 2023
كما طالبت الجماهير لاعبي الأهلي بضرورة عدم خلق أعذار والعمل على استغلال الفرص وتصحيح أخطاء الفريق فنيًّا.
وسيلعب الراقي ضد الشباب يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الـ14 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وكان الراقي تعادل مع ضمك أمس في الجولة الـ13 بنتيجة 2- 2، بينما خسر الشباب أمام نادي الرائد بنتيجة 2- 1.
وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.