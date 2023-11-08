جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع زيدان

طالبت جماهير نادي الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الكروي الأول بالعميد في حال تمت إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

زيدان البديل الأمثل في الاتحاد

ودشنت جماهير الاتحاد عبر منصة “إكس” وسمًا الثلاثاء بعنوان “زيدان مطلب اتحادي”، حيث لم يتولَّ المدرب الفرنسي تدريب أي فريق بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2021.

وصبت جماهير الاتحاد غضبها على المدرب نونو سانتو وطالبت برحيله بعد الخسارة أول أمس الاثنين من فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ودعا الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مجلس إدارة نادي الاتحاد لإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد الخسارة من فريق القوة الجوية.

وفي نفس السياق، هاجمت جماهير نادي الاتحاد، عبدالله السالم عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد والرئيس التنفيذي بالنادي، وذلك بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي أمس في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وصبت جماهير العميد غضبها على الفريق الكروي الأول بالنادي عبر منصة “إكس” بسبب استمرار مسلسل تراجع النتائج حيث خسر الفريق من الشباب في دوري روشن، ثم خسر الاثنين من فريق القوة الجوية.