جماهير الاتحاد تنتقد إدارة الحائلي لتفريطها في عون السلولي

انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بسبب تفريطها في المدافع عون السلولي الذي قدم مستوى مميزًا أمس في مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026.

عون السلولي يتألق في التعاون

وكان السلولي صاحب الـ 25 عامًا غادر صفوف الاتحاد في عام 2021 منضمًا لنادي التعاون.

وقال الإعلامي الرياضي عثمان أبو مالي والمعروف بانتمائه لنادي الاتحاد عبر حسابه في منصة “إكس”: “ضمت تشكيلة المنتخب السعودي التي أدت مباراة باكستان، اللاعب عون السلولي في خط الدفاع مرتديًا القميص رقم 3، السلولي في الأصل لعب من نتاج نادي الاتحاد، وأحد الأسماء التي فُرط فيها من قبل إدارة الحائلي”.

قلة خبرة من إدارة الاتحاد

وأضاف: “ذلك كان أحد مخرجات قلة خبرة العمل الإداري في نادي الاتحاد في تلك الفترة حيث اعترض العديد من الاتحاديين، معترضين على خروجه خاصة أعضاء إدارة حمد الصنيع التي وقعت معه عقدًا قبل رحيله لثلاث سنوات قبل أن تُفرط الإدارة فيه، وعلى نفس طريقة سعود عبدالحميد نتيجة قلة خبرة وينتقل للتعاون مجانًا”.

وانتقدت جماهير الاتحاد تصرف إدارة الحائلي قائلين بأن الإدارة تفرط في لاعبين فيتألقون خارجيًّا ويحصلون على فرص مميزة ثم تعود إدارة الاتحاد وتشتريهم مرة أخرى مقابل مبالغ مالية طائلة.