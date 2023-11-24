جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله واللاعب يرد بهدف التعادل

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هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك بسبب عدم ظهوره بشكل جيد في مباراة الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن، وذلك خلال فعاليات الشوط الأول.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الاتفاق بهدف دون رد، حيث هاجمت جماهير العميد كل لاعبي الفريق مع التركيز بهجوم أكبر على المهاجم المغربي حيث طالبوا برحيله عن الفريق في الشتاء، وحتى قدوم يناير يجلس على مقاعد البدلاء.
اللاعب المغربي سجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة الـ 53 من تصويبة قوية ليرفع إصبعه مطالبًا الجماهير بالصمت.
النجم المغربي كان رُشح للانضمام لنادي الشباب في يناير المقبل أو في صيف عام 2024 أي بعد نهاية الموسم الحالي.
هدددددف!⚽
حمدالله يعود بـ #الاتحاد⚽️🔥
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Itin3omotB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023