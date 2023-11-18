جماهير الاتحاد ردًا على تصريحات سعد اللذيذ: ميركاتو نادينا كان غريبًا

أظهرت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد رد فعلها على جزء من تصريحات سعد اللذيذ رئيس رابطة دوري روشن عن صفقات نادي الاتحاد التي تمت في صيف العام الحالي.

ماذا قال سعد اللذيذ ؟

وكان الإعلامي تركي العجمة نشر جزءًا من تصريحات سعد اللذيذ عن صفقات الأندية السعودية وميركاتو نادي الاتحاد حيث قال: ” لاعب ما أعجبني في نوفمبر وجاء يناير وأبي أشيله وأسوي معاه مخالصة وخطة سداد، هذه انتهت”.

جماهير الاتحاد علقت على هذا الجزء من تصريحات اللذيذ حيث قالت : ” من كان وراء ميركاتو نادينا الغريب؟، ألا يحق لنا استبدال لاعب بأجنبي آخر يكون مفيدًا للفريق”.

جوتا يستعد للرحيل

وكانت صحيفة ” daily record” البرتغالية، قالت إن إدارة نادي الاتحاد ستسمح لجوتا بالرحيل عن سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة المدرب مارسيلو جاياردو، الذي يتوقع أن يتولى المهمة رسميًا قريبًا.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن المدرب الأرجنتيني جاياردو جاهز لتولي المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، ولكنه لا يُفضل تواجد جوتا، بعدما أصبح خارج الصورة منذ الانضمام إلى الاتحاد.

وأوضحت ” daily record”، أنه وفقًا لمصادرها، فإن جوتا صاحب الـ25 عامًا، يبحث عن عروض للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والعودة إلى أوروبا في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يُمكن أن يُحققه.