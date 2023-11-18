مشروع إبيكون سيكون كعكة السياحة العالمية الفاخرة السفير تركستاني يروي تفاصيل انفراده بلقاء إمبراطور اليابان ناروهيتو حرب غزة تكشف حقيقة تجنيد الموساد شبكة من كبار صناع القرار الأمريكيين والبريطانيين جماهير الاتحاد ردًا على تصريحات سعد اللذيذ: ميركاتو نادينا كان غريبًا إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير عقبة قد تمنع انضمام تاليسكا لـ غلطة سراي لقطات الأقمار الصناعية تكشف حشودًا بشرية من جنوب غزة تتجه شمالًا عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد
أظهرت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد رد فعلها على جزء من تصريحات سعد اللذيذ رئيس رابطة دوري روشن عن صفقات نادي الاتحاد التي تمت في صيف العام الحالي.
وكان الإعلامي تركي العجمة نشر جزءًا من تصريحات سعد اللذيذ عن صفقات الأندية السعودية وميركاتو نادي الاتحاد حيث قال: ” لاعب ما أعجبني في نوفمبر وجاء يناير وأبي أشيله وأسوي معاه مخالصة وخطة سداد، هذه انتهت”.
جماهير الاتحاد علقت على هذا الجزء من تصريحات اللذيذ حيث قالت : ” من كان وراء ميركاتو نادينا الغريب؟، ألا يحق لنا استبدال لاعب بأجنبي آخر يكون مفيدًا للفريق”.
وكانت صحيفة ” daily record” البرتغالية، قالت إن إدارة نادي الاتحاد ستسمح لجوتا بالرحيل عن سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة المدرب مارسيلو جاياردو، الذي يتوقع أن يتولى المهمة رسميًا قريبًا.
وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن المدرب الأرجنتيني جاياردو جاهز لتولي المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، ولكنه لا يُفضل تواجد جوتا، بعدما أصبح خارج الصورة منذ الانضمام إلى الاتحاد.
وأوضحت ” daily record”، أنه وفقًا لمصادرها، فإن جوتا صاحب الـ25 عامًا، يبحث عن عروض للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والعودة إلى أوروبا في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يُمكن أن يُحققه.
🚨🚨 – لمين كان "رونالدو" من الأساس ، ومن دفع قيمته؟
🚨🚨 – ومن كان خلف ميركاتو الإتحاد الغريب؟
🚨🚨 – و"ماني" كان مرشح لمين أساسا ؟
🚨🚨 – من بديل نيمار ؟
تفاصيل وأسرار الصفقات التاريخية للدوري السعودي يكشفها لأول مرة "سعد اللذيذ"
انتظرونا قريباً في كورة.. @korarotana pic.twitter.com/a54dqvxNaM
— تركي العجمة (@TurkiAlajmah) November 18, 2023