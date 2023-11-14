جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

طالبت جماهير نادي الاتحاد، الإدارة بضرورة حسم ملف المدير الفني، والتعاقد مع الإسباني جولين لوبتيغي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، ليرتبط اسمه بالمدرب الإسباني.

لوبتيغي مطلبنا

وعلى الرغم من أن المدرب الإسباني يُعد المرشح الأبرز، وتؤكد التقارير العالمي التوصل لاتفاق معه، إلا أن الإدارة لم توقع معه رسميًّا حتى الآن، ما أثار غضب الجماهير، لتُدشن هاشتاق “لوبتيغي مطلبنا” عبر منصة “إكس”.

وقال فهد المحياوي: “لوبتيغي هو الاسم المثالي في الاتحاد لهذه المرحلة، ولديه تجارب ناجحة مع مختلف الأندية التي دربها، بظروف مشابهة لظروف الاتحاد التي يعيشها اليوم.. دون إقصاء لبقية الأسماء، لكنه هو الأنسب حاليًّا والأكثر ملائمةً”.

وعلق خالد دليم قائلًا: “اتقوا الله في الاتحاد ولا تفوتون عليه ما تبقى من أمل في الحياة”، وكتب راكان: “الخيار الأفضل والأمثل للاتحاد في فترة يتوفر فيها بيئة النجاح.. الإسباني مدرب ناجح”.

وتابع راكان: “التوجه لخيار أقل؛ أعتقد أنه يغضب كل العاشقين للاتحاد.. مدرب اعطى الموافقة مسالة المماطلة مستفزة.. حسم ملف لوبتيغي هو واحد من أهم أسباب إنقاذ وتحقيق المعجزات في موسم الاتحاد”.

وأضاف آخر: “مطالبنا واضحة.. لماذا هذا التأخير؟.. إذا فعلًا المدرب متفق معانا على كل التفاصيل معقولة نوقف خيار مثل المدرب الإسباني، ونتجه إلى خيار آخر رغم وصول موافقته.. لوبتيغي مطلبنا الواحد.. لابد أن نرا الإعلان في أسرع وقت نحتاجه من بداية عودة التدريبات”.