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في ثاني أيام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023

“جمران” يحقق أفضل زمن في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
“جمران” يحقق أفضل زمن في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور
المواطن - فريق التحرير

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واصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، إقامة الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح، في أجواء تنافسية بين الصقارين السعوديين المشاركين.

وشهدت سباقات اليوم الثاني من المهرجان، منافسة قوية في الأشواط الخمسة التأهيلية لمسابقة الملواح (400 متر)، حيث خطف الصقر (بشكيك) للصقار أرميزان بن عبدالله الدوسري صدارة الشوط الأول لسباق حر فرخ محترفين للسعوديين، تلاه برغش بن محمد المنصوري بالصقر (فلاج)، وفي المركز الثالث أمين بن عبدالله الملاح بصقره (0024).

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وتربَّع الصقار برغش بن محمد المنصوري على صدارة قائمة الفائزين في الشوط الثاني المُخصص لفئة حر قرناس للمحترفين السعوديين، محققًا أفضل زمن في الأشواط الخمسة بـ18.483 ثانية من خلال صقره (جمران)، وحصد الصقر (محمود) لفهد بن محمد البرغش المرتبة الثانية، وحلّ أحمد بن مقعد بصقره (الصداوي) ثالثًا.

وفاز بالشوط الثالث حر فرخ مُلاك مفتوح للسعوديين، الصقار محمد بن صالح المري بصقره (فلاح)، تلاه فهد بن زومان الهاجري بصقره (H1)، وحمد بن مسلي القحطاني بالصقر (سمران).

وحقق الصقار حمد بن عبدالله الغيثي بصقره (الماشي) المركز الأول في الشوط الرابع لفئة حر قرناس مُلاك مفتوح للسعوديين، ونال محمد بن سعيد المطيري المركز الثاني بالصقر (مهند)، وجاء عبدالعزيز بن رميح الرميح ثالثًا بصقره (رماح).


وحصد الصقار سعيد بن خالد المري بصقره (الدكتور) المرتبة الأولى في الشوط الخامس؛ المخصص لحر فرخ المُلاك السعوديين، وفي المركز الثاني محمد بن معجب الدوسري بصقره (شقران)، وحل ناصر بن محسن المري ثالثاً بالصقر (ذحاح).

الجدير بالذكر أن نادي الصقور السعودي خصص جوائز مالية للفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين تبلغ 33.6 مليون ريال، بالإضافة إلى تتويج الفائزين ومنحهم لقب كأس الملك عبدالعزيز في كل فئة، بالإضافة إلى لقب أشواط (سيف الملك) المخصصة للنخبة.

  

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