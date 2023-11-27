جمعية مساعي توعي بمخاطر العنف ضد المرأة

ضمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاقاً من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها أقامت جمعية مساعي الخيرية مساء اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023م، لقاء عن بعد بعنوان واستوصوا بالنساء خيراً للتوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعفنة وحمايتها.

مواجهة العنف

كما ركز القاء على العديد من العناصر المهمة كمفهوم العنف، طرق الوقاية والعلاج من العنف، المهارات الأساسية في عملية التدخل في حالات العنف.

وأوضحت الرئيس التنفيذي عائشة العيوني، أن الجمعية تسعى للتطوير المستمر للمرأة، بما يضمن توافقها مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لدورها، وتمكينًا لوجودها الفاعل في الاقتصاد الوطني، والتطور المعرفي، والإسهام المجتمعي.

جهود جمعية مساعي

يذكر أن جمعية مساعي هي جمعية خيرية بالرياض مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 744 تسعى لتكون مؤثرة في المجتمع من خلال تنمية المحتاج وبناء المجتمع عبر برامج تنموية ومستدامة في بيئة عمل محفزة.