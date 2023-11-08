جمهور الاتحاد يُفضل زيدان أو لوبيتيغي

أبدت جماهير نادي الاتحاد، تمنياتها بتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي تمت إقالته بالأمس بعد تراجع النتائج.

الاتحاد يسعى لحسم ملف المدرب

ودخلت الإدارة الاتحادية في مفاوضات مع أكثر من مدير فني، لحسم هذا الملف سريعًا، حيث أكدت تقارير أنها تقدمت بعرض رسمي للإسباني جولين لوبيتيغي، ووضعت الهولندي ألفريد شرودر والفرنسي لوران بلان بدلاء له.

كما ارتبط اسم الأسطورة زيدان، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وأشارت تقارير عالمية أنه في صدارة قائمة المرشحين لتولي المهمة.

الجماهير تتمنى زيدان أو لوبيتيغي

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع بديل نونو سانتو، وأكدت عبر منصة “إكس”، أن زيدان هو المدرب الأبرز الذي تتمنى التعاقد معه، ليصبح اسم المدير الفني الفرنسي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأربعاء.

وأشادت الجماهير بمسيرة زيدان التدريبية، وإنجازاته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وطالبت الإدارة بالدخول في مفاوضات معه وحسم الأمر، خاصة أن الاتحاد تنتظره مشاركات هامة.

وأكدت الجماهير أن لوبيتيغي، يأتي في المركز الثاني خلف المدرب الفرنسي، مشيدة بما قدمه في مسيرته التدريبية، فيما لم تلقى بقية الاختيارات على تأييد من مشجعي الاتحاد، الذين طالبوا الإدارة بإنهاء هذا الملف سريعًا.