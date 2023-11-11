جموع غفيرة تشيع شريف شاكر في مصر

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شيعت جماهير غفيرة في مصر، الفنان شريف شاكر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان.
وكان الفنان رامي جمال قد أعلن وفاة شاكر، الذي ظل على مدار قرابة أربعة أعوام يحارب المرض.
وقد حضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنان الراحل ونجوم الفن ومشاهير الرياضة من بينهم، الداعية مصطفى حسني، واللاعب أسامة السيد، وحسين السيد.
وفي 2019 أصيب شاكر بسرطان الدم، وظل يحارب المرض وكان يوثق الأيام والشهور التي يقضيها في مواجهة السرطان لكن في النهاية هزمه المرض.
وظل شاكر يطلب من جمهوره الدعم والمساندة عبر صفحته الشخصية على Instagram، وكان يحظى بدعم واسع من متابعيه.
ووثق شاكر في أكثر من مناسبة مراحل من تلقيه العلاج سواء العلاج الكيماوي عبر القسطرة الوريدية المركزية.
وقبل وفاته بأسبوع، كتب شاكر منشورًا يبث الأمل في نفوس متابعيه حيث قال : “طول ما شمس الدنيا طالعة .. بنورها جايبة أمل كبير”.
وتابع : قضيت 30 يومًا في العناية المركزة، اللهم اشفني واشف كل مريض يتألم”.